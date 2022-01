Rúben Semedo chega esta segunda-feira ao Porto

Pormenores que restavam para a concretização do negócio ultrapassados. Central já recebeu autorização para viajar

Rúben Semedo verá concretizado amanhã, último dia do mercado de transferências, o desejo de reforçar o FC Porto. As questões de pormenor que adiaram em um dia a concretização do negócio foram ultrapassadas e, de acordo com informações recolhidas por O JOGO, o central recebeu apenas este domingo um telefonema com indicações para viajar com destino a Portugal.

A chegada à Invicta acontecerá ao final da manhã de segunda-feira, seguindo-se os exames médicos e a assinatura de um contrato com os dragões.

Tal como O JOGO noticiou, o FC Porto comprometeu-se a pagar ao Olympiacos 350 mil euros pelo empréstimo de Rúben Semedo até ao final da temporada. O acordo entre os dois clubes contempla ainda uma cláusula de compra, não obrigatória, no valor de 5,5 milhões de euros.