Jorge Costa acredita que no FC Porto o central poderia deixar problemas para trás e ser uma mais-valia.

Referenciado pelo FC Porto como alvo para a defesa já em janeiro, Rúben Semedo poderá encontrar no Dragão o "enquadramento ideal" para deixar no passado os problemas extra-futebol que lhe têm perturbado a carreira.

Quem o diz é Jorge Costa, que, em conversa com O JOGO, sublinha as qualidades do central e refere, sem rodeios, que "não há que ter qualquer receio de contratar Rúben".