Rúben Dias: o passado com o FC Porto, Pepe e uma ajuda como olheiro

Central português do Manchester City fez a antevisão ao jogo com o FC Porto, da primeira jornada da Champions.

Voltar a jogar com o FC Porto: "No ano passado não fomos [Benfica] felizes, fomos no ano anterior. Faz parte do futebol, às vezes cai para uns, depois cai para outros. Normalmente cai para os melhores e cá estaremos para jogar".

Pepe: "Agora é um amigo. Já era quando estava no Benfica, nada muda".

Sensações: "Estou muito feliz por estar aqui, jogar uma competição destas num clube como o City, por causa do estilo, porque jogam para ganhar. Estou muito feliz e ansioso."

Candidatos a ganhar a Champions: "Claro que sim. Fazemos parte de um grupo de clubes que podem ganhar, uns mais próximos, outros mais longe. Todos os anos começa do zero. Estamos a fazer um esforço e a fazer as coisas bem. Continuaremos a tentar melhorar."

Primeiros tempos: "Cada dia é uma nova oportunidade. Não tivemos muito tempo para treinar, é mais jogar, recuperar, jogar novamente. Mas dá para começar a sentir a influência do mister e dos colegas de equipa. Tem sido bom".

O que sabe sobre o FC Porto: "Provavelmente eu sou a pessoa que os conhece melhor e vou tentar ajudar os meus colegas da melhor forma possível para abordarmos o jogo da melhor forma".