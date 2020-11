Rotas e quilómetros de uma dúzia de jogadores do FC Porto com as seleções

Grosso dos dragões jogará na Europa, mas todos os sul-americanos viajarão muito. Guarda-redes Marchesín fará 22 mil quilómetros

O dia de ontem serviu para os 12 jogadores que o FC Porto forneceu às seleções se apresentarem nos locais de concentração das respetivas equipas, a maioria deles, felizmente para os dragões, em território europeu.

As viagens para fora do Velho Continente ficaram reservadas apenas para os africanos e os sul-americanos, embora Evanilson tenha recebido uma boa notícia nos últimos dias. O triangular que a seleção olímpica brasileira tinha previsto para a Arábia Saudita foi deslocado para o Egito, devido às condições sanitárias exigidas para entrar naquele país asiático, pelo que o avançado escapou a uma viagem mais longa.

O mesmo já não puderam dizer Uribe, Luis Díaz ou Marchesín, embora o guarda-redes seja o mais penalizado dos três nesta matéria. O argentino jogará em Buenos Aires e em Lima, o que o obrigará a realizar mais de 22 mil quilómetros de avião, isto sem contar com eventuais escalas e partindo do pressuposto que partirá da capital do Peru com destino à Invicta. Grujic também será dos últimos a regressar, a julgar pela calendarização prevista.

O brasileiro Evanilson viu anulada uma deslocação à Arábia Saudita e fica-se, agora, pelo Egito

O médio sérvio e Sérgio Oliveira serão aqueles que, à partida, poderão efetuar mais jogos neste período. O português terá um particular e dois jogos para a Liga das Nações, competição para a qual o sérvio terá dois encontros, com o terceiro a contar para a fase de qualificação para o Campeonato da Europa.

De resto, se não for dispensado, como aconteceu no anterior período FIFA, e joga no dia 18, o médio cedido pelo Liverpool terá muito pouco tempo para treinar no Olival e preparar o jogo da Taça de Portugal, com o Fabril do Barreiro, previsto para dia 21.

Já Francisco Meixedo, que estava convocado pelos Sub-20, viu o treino com o Estoril ser cancelado, pelo facto de a equipa canarinha ter um jogo da II Liga com o Cova da Piedade, e ficará no Olival.

CALENDÁRIO DOS INTERNACIONAIS PORTISTAS E SEUS ADVERSÁRIOS

DIA 11

- Sérgio Oliveira (Portugal) - Andorra (Particular), 19h45, em Lisboa (POR)

DIA 12

- Diogo Costa, Diogo Leite, Fábio Vieira e João Mário (Portugal U21) - Bielorrússia (Ap. Europeu), 19h30 em Portimão (POR)

DIA 13

Grujic (Sérvia) - Escócia (Ap. Europeu), 19h45, em Belgrado (SRB)

Marchesín (Argentina) - Paraguai (Ap. Mundial), 00h00, em Buenos Aires (ARG)

Zaidu (Nigéria) - Serra Leoa (Ap. CAN), 16h00, em Abuja (NIG)

Uribe e Luis Díaz (Colômbia) - Uruguai (Ap. Mundial) 20h30, em Barranquilha (COL)

DIA 14

Evanilson (Brasil U23) - Coreia do Sul (Particular), 14h00, no Cairo (EGI)

Mbemba (RD Congo) - Angola (Ap. CAN), 19h00 em Kinshasa (RDC)

Sérgio Oliveira (Portugal) - França (Liga das Nações), 19h45 em Lisboa (POR)

Corona (México) - Coreia do Sul (Particular), 20h00, em Viena (ÁUS)

DIA 15

Diogo Costa, Diogo Leite, Fábio Vieira e João Mário (Portugal U21) - Chipre (Ap. Europeu), 19h30, em Lagoa (POR)

Grujic (Sérvia) - Hungria (Liga das Nações), 19h45 em Budapeste (HUN)

DIA 17

Mbemba (RD Congo) - Angola (Ap. CAN), 16h00 em Luanda (ANG)

Zaidu (Nigéria) - Serra Leoa (Ap. CAN), 16h00, em Freetown (SL)

Evanilson (Brasil U23) - Egito (Particular), 19h00, no Cairo (EGI)

Sérgio Oliveira (Portugal) - Croácia (Liga das Nações), 19h45, em Poljud (CRO)

Corona (México) - Japão (Particular), 20h00, em Graz (ÁUS)

Uribe e Luis Díaz (Colômbia) - Equador (Ap. Mundial), 20h30, em Quito (EQU)

DIA 18

Marchesín (Argentina) - Peru (Ap. Mundial), 00h00, em Lima (PER)

Grujic (Sérvia) - Rússia (Liga das Nações), 19h45 em Belgrado (HUN)