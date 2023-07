Romário Baró surge nos inscritos do FC Porto no site da Liga

Médio acalenta mais esperanças de manter-se no plantel do que nos últimos anos

Titular contra Cardiff e Wolves, Romário Baró deixou boas indicações no Algarve e, ainda que a permanência no plantel não seja certa, acalenta mais esperanças do que nos últimos anos. Desde logo porque se mantém às ordens de Sérgio Conceição numa fase adiantada da pré-época. O médio surge nos inscritos do FC Porto no site da Liga com a camisola 28.

Outras "surpresas" são os números atribuídos a Wendell, Grujic e Eustáquio: 18, 8 e 6, respetivamente. Trata-se, porém, de uma lista provisória, até porque há jogadores em falta, como Galeno e Fran Navarro.