"Romário Baró pode vir a ser um caso sério no futebol"

Extremo do Belenenses SAD, que fez a formação no FC Porto, falou a O JOGO e destacou um ex-companheiro de equipa no clube azul e branco.

Vários antigos colegas de Afonso Sousa já tiveram oportunidade de chegar ao plantel principal do FC Porto e alguns até já partiram para outros campeonatos, como são os casos de Vitinha e Fábio Silva, que agora estão no Wolverhampton (Inglaterra).

No entanto, dessa geração - que o agora médio do Belenenses SAD também integrou - Sousa destaca Romário Baró. "Para mim é craque. Crescemos juntos e partilhávamos o quarto na Casa do Dragão. Se lhe derem oportunidades, acredito que pode vir a ser um caso sério no futebol", perspetivou, em conversa com O JOGO.

O agora jogador do Belenenses sentiu-se desiludido por não ter feito a última pré-época com o plantel principal do FC Porto. "Foi aí que decidi sair da minha zona de conforto e talvez o que me fez assinar pela Belenenses. Tinha feito uma boa época na equipa B, mas a minha oportunidade não apareceu", explicou Afonso Sousa.