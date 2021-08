Romário Baró gera interesse e FC Porto aguarda desenvolvimentos do mercado

Dragões aguardam pelos próximos desenvolvimentos do mercado antes de tomarem uma decisão relativa ao médio, que vai trabalhando com Sérgio Conceição, mas ainda não integrou uma ficha de jogo

Enquanto espera que as demonstrações de interesse por alguns jogadores do plantel passem a propostas, o FC Porto vai solucionando os dossiês relacionados com os elementos que não entram nas equações de Sérgio Conceição. Carraça (Belenenses) e Nakajima (Portimonense) foram os primeiros, mas mais se seguirão nos próximos dias, até porque existem vários clubes da I Liga na expectativa que algum jogador lhes saia na rifa.

O mais procurado tem sido Romário Baró, que já motivou várias conversas entre dirigentes, mas também de treinadores do campeonato principal com Conceição. O médio está numa idade em que precisa de jogar para não travar a sua evolução e o treinador dos azuis e brancos está recetivo a deixá-lo sair. Contudo, quer perceber primeiro o que ditarão os próximos dias de mercado.

Por isso, só mais próximo do fecho da janela (31 de agosto) deverá ser tomada uma decisão em relação ao internacional sub-21 português, que integrou as últimas duas convocatórias, mas não fez parte da ficha de jogo com o Famalicão e o Marítimo.