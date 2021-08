Romário Baró renova até 2026 e reforça o meio-campo do Estoril

Médio de 21 anos prossegue a carreira da Liga Bwin, à procura de mais minutos de jogo.

Romário Baró renovou contrato com o FC Porto até 2026 e vai jogar esta época, a título de empréstimo, no Estoril. O médio luso-guineense de 21 anos vai assim ter oportunidade de jogar com mais frequência depois de ter feito 16 jogos pela equipa principal em 2020/21 (época em que fez oito na B) e 18 em 2019/20 (30 partidas nos bês).

O Estoril será o quarto clube de Romário Baró que começou por jogar no Atlétíco Povoense, depois jogou nos infantis e nos iniciados do Sporting e entrou no FC Porto em 2014/15 para jogar na equipa de iniciados.