Romário Baró em tratamento no regresso do FC Porto ao Olival

Romário Baró, médio do FC Porto, saiu lesionado contra o Moreirense

Médio sofreu uma lesão muscular frente ao Moreirense.

Após um dia de folga, o FC Porto voltou ao trabalho esta quarta-feira, no Olival, com um "cliente" novo no boletim clínico.

Romário Baró, que saiu lesionado do encontro de segunda-feira com o Moreirense, juntou-se a Gabriel Veron e Evanilson no regime de tratamento.

Os azuis e brancos voltam a trabalhar esta quinta-feira, pelas 10h30.