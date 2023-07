Romário Baró destaca-se na pré-época do FC Porto: "Muito feliz por voltar a sentir isso"

Declarações de Romário Baró, ao Porto Canal, no final do FC Porto-Cardiff (4-0), partida da prée-época dos portistas no Algarve

Sobre o jogo: "Claro que estou satisfeito, principalmente com a atitude da equipa. No início é sempre um pouco mais difícil, mas encarámos o jogo de uma forma séria. Com uma vitória e os adeptos a verem é sempre melhor. Os adeptos do FC Porto são os melhores, jogar com eles a apoiar é uma coisa inexplicável e estou muito feliz por voltar a sentir isso."

Sobre a exibição: "O melhor para agora é dar tudo nos treinos. São intensos e ajudam-nos a estar preparados para o que aí vem. Tenho trabalhado bem, o míster diz-me bem que tenho trabalhado bem. Mas para mim, em primeiro lugar é a equipa e depois venho eu".