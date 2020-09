Romário Baró com novo papel à vista no FC Porto: férias foram de... trabalho

Jovem trabalhou com um treinador pessoal nas férias para ganhar massa muscular e estar mais preparado na nova temporada.

Romário Baró passou as férias a trabalhar a parte física porque está apostado em voltar às opções de Sérgio Conceição. O jovem trabalhou com um treinador pessoal de forma a apresentar-se no Olival com mais cabedal e ser capaz de ganhar mais duelos individuais, sobretudo sabendo que Conceição o está a considerar para posições mais interiores, onde a capacidade de resistência ganha maior preponderância.

Na época passada, Baró arrancou em grande estilo, surgindo com alguma surpresa no onze em jogos importantes como o de Krasnodar ou no clássico da Luz. Depois teve duas lesões e acabou por perder protagonismo. Após a retoma, por exemplo, esteve em campo apenas um minuto... Ainda assim somou 18 jogos - dos jovens lançados por Conceição só Fábio Silva participou em mais - quase sempre atuando a partir da ala direita. Agora está a ser afinado como alternativa em posições interiores, por onde costumam andar Uribe, Sérgio Oliveira ou Otávio.

Na entrevista que concedeu a O JOGO, Sérgio Conceição confirmou que o está a trabalhar como "segundo médio", que foi, aliás, a posição que ocupou na formação. E nos dois últimos jogos de preparação, Baró jogou ao lado de Loum, precisamente como elemento mais adiantado do setor intermediário.

Depois de ter jogado mais na ala, Sérgio Conceição tem apostado em Romário em zonas mais interiores, onde fez toda a sua formação. Capacidade física pode ajudá-lo a ganhar intensidade

De forma a tentar evitar problemas musculares, como alguns que teve na época passada, e para estar mais forte fisicamente, Baró deu no duro num ginásio, na zona de Lisboa, durante as pouco mais de três semanas de férias concedidas por Sérgio Conceição. O jovem fez trabalho extra de reforço muscular, mas também de explosão e de agilidade, sob a orientação de um treinador pessoal, Tomás Machado, que também trabalha com Joelson Fernandes (Sporting), Pedro Pereira (Bristol) ou o surfista Frederico Morais.

No fundo, Romário Baró procurou melhorar vários aspetos que o podem ajudar a tornar-se ainda mais competitivo e capaz de aguentar os 90 minutos a um ritmo mais intenso, indo de encontro às exigências do treinador.

Para já, é certo que o jovem parte atrás nas escolhas de Conceição, que tem em Sérgio Oliveira, Uribe e Otávio os elementos melhores posicionados para serem titulares no arranque do campeonato.