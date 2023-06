Rogério na lista do FC Porto: saiba quanto pede o Sassuolo

Sassuolo's Brazilian defender Rogerio (R) challenges Lazio's Brazilian forward Felipe Anderson during the Italian Serie A football match between Lazio and Sassuolo on May 3, 2023 at the Olympic stadium in Rome. (Photo by Vincenzo PINTO / AFP)

Lateral do Sassuolo ja foi sondado pelos dragões, mas avanços só se Wendell ou Zaidu saírem. Juventus, onde fez parte da formação, Newcastle, Dortmund e... Benfica também têm o brasileiro debaixo de olho. Italianos pedem 10 M€, apesar de estar a entrar no último ano de contrato.

Já com épocas de afirmação no Calcio, apresentando lastro de seis campanhas como peça regular do Sassuolo e um total de 148 jogos na divisão maior italiana, o defesa-esquerdo Rogério, de 25 anos, está a ser acompanhado de perto pelo FC Porto, num quadro de observações que até pode sugerir disputa com o Benfica, outro dos emblemas que o tem debaixo de olho, numa lista que tem três pesos pesados: a Juventus, o Dortmund e o Newcastle. Das informações recolhidas, os dragões têm sido mais insistentes do que as águias, embora a chegada de um lateral-esquerdo dependa da saída de Wendell ou Zaidu.

Já o lateral canarinho do Sassuolo, internacional jovem e que disputou o Mundial sub-17 em 2015, e a Copa Sul-Americana sub-20 em 2017, chegou muito cedo a Itália, com 18 anos, direto ao Sassuolo, proveniente do Internacional de Porto Alegre, sem nunca se ter estreado como profissional no Brasil. Rogério ainda passou pelos sub-19 da Juventus, por empréstimo, mas regressou ao Sassuolo onde se mantém até hoje.

Com uma média muito razoável de jogos, Rogério ganhou maior andamento nas últimas três temporadas, conseguindo atingir o melhor nível em 2022/23 com um total de 37 jogos e quatro assistências. Com contrato válido por apenas mais uma época, o brasileiro tem vindo a atrair cobiça desde a última janela de transferências, tendo o Newcastle desenvolvido esforços para o contratar, esbarrando, então, na intransigência do Sassuolo em não negociar abaixo dos 15 milhões de euros, por não querer perder peça fundamental a meio da época. O jogador está, agora, empenhado em mudar de ares, traçou o objetivo de jogar a Champions, e o clube italiano mais sensível a vender, sabendo que corre o risco de perder o atleta a custo zero na próxima época, embora vá reclamando 10 milhões perante ofertas ou abordagens já recebidas de 5 e 6 milhões.

Velocidade é a grande arma

Rogério tem um perfil que pode ir realmente ao encontro das ideias de Sérgio Conceição, pois mostra forte apetite ofensivo pelo corredor esquerdo, aparecendo como ótima alternativa a Zaidu, caso se efetue uma venda do nigeriano. O brasileiro tem estado em destaque em algumas estatísticas do Calcio, aparecendo como um dos jogadores mais rápidos do campeonato, superado em velocidade de ponta entre atletas da mesma posição apenas pelo internacional francês Theo Hernández, que atinge os 35,7 km/h, conseguindo Rogério 34,6, mais do que Mathias Oliveira e... Alex Sandro.

Há outra interessante particularidade que faz com o lateral seja o terceiro jogador sub-25 com mais jogos na Serie A só atrás de Locatelli e Bastoni, estando situado entre os melhores quanto a bolas intercetadas, duelos ofensivos ganhos, em que só perde para Alex Sandro, apresentando ainda 38 por cento de precisão no cruzamento, que o faz fechar o pódio nesse aspeto de jogo.

Esta temporada, nos 37 jogos que fez pelo Sassuolo, não marcou qualquer golo, mas ofereceu três, o melhor registo da sua carreira.