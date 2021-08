Rodrigo Valente tem interessado na Liga Bwin

Médio que fez a pré-época com o plantel principal do FC Porto pode sair no fecho de mercado

Chamado por Sérgio Conceição à pré-temporada do FC Porto, Rodrigo Valente regressou à equipa B no arranque oficial da época, mas o último dia de mercado pode trazer novidades em relação ao futuro do jogador formado no clube azul e branco.

Ao que O JOGO conseguiu apurar, o médio, de 20 anos, é hipótese para reforçar o Estoril ainda nesta janela de transferências, mas está dependente da possível venda de última hora de Miguel Crespo, um dos principais ativos da equipa canarinha, que, na época transata, foi eleito o melhor jogador da II Liga.

Na atual campanha, o médio ofensivo português já marcou no campeonato e na Taça da Liga e pode representar um encaixe importante para os estorilistas. Caso este cenário se concretize, abre-se uma vaga no miolo da equipa orientada por Bruno Pinheiro e Rodrigo Valente é, então, o nome desejado.

Um dos principais destaques no FC Porto B em 2020/21 - contabilizou 34 jogos - Valente vai trabalhando às ordens de António Folha, tendo participado nas quatro partidas realizadas pela equipa secundária dos dragões na presente temporada.