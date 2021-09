Rodrigo Valente de saída do FC Porto: "No livro da minha vida ainda virão páginas de azul e branco"

Rodrigo Valente é reforço do Estoril, onde chega a título definitivo

Chamado por Sérgio Conceição à pré-temporada do FC Porto, Rodrigo Valente regressou à equipa B no arranque oficial da época, mas no último dia de mercado seguiu para o Estoril.

O médio chega ao clube da Linha a título definitivo, mas com o FC Porto a manter metade do passe.

Esta quarta-feira, através das redes sociais, Rodrigo Valente despediu-se desta longa passagem pelo FC Porto.

"Com nove anos entrei timidamente na formação do Futebol Clube do Porto.

Um dia que jamais poderei esquecer.... Estava a viver um sonho e vivi-o intensamente desde o primeiro segundo. Tenho tantas e tantas memórias que sei que hoje sou mais forte com todas as que vivi. Colegas, treinadores, staff, adeptos, sempre fui apoiado e sempre tive um carinho por todos. Da arquibancada via os jogos do meu clube. Pela mão dos meus avós entrava no estádio e dizia... "Um dia vou cá jogar." E no dia 31 de julho de 2021 posso dizer que cumpri o meu sonho de infância. Jogar com a camisola do Porto neste lindo estádio", pode ler-se no início da publicação feita no Instagram.

Depois das memórias, o médio fala do que será a sua ligação ao FC Porto agora que terá a oportunidade de estrear-se na Liga Bwin, mas com a camisola do Estoril. "Hoje apenas saio enquanto profissional, muita da minha vida se manterá ligada a este clube. A história nunca poderá ser apagada. No livro da minha vida ainda virão páginas de azul e branco. Rigor, competência, paixão e ambição. Tenho estes valores tatuados no meu ADN e com eles vou atingir o sucesso para o qual trabalho desde sempre. Obrigado a todos, sem exceção. 'Levo em mim o escudo da cidade'" .