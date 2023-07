Rodrigo Pinheiro, lateral-direito da equipa B, no FC Porto-Rayo Vallecano

Rodrigo Pinheiro em ação na equipa B do FC Porto, em 2022/23

Jogador de 20 anos está desde sexta-feira a treinar com a equipa principal

Rodrigo Pinheiro, lateral-direito da equipa B, está desde sexta-feira a trabalhar com o plantel principal do FC Porto e estará na apresentação da formação comandada por Sérgio Conceição aos adeptos.

O jogador de 20 anos participou no photoshoot da equipa principal e poderá ser opção para o técnico portista, no jogo frente ao Rayo Vallecano, agendado para as 19h00 deste sábado.

Rodrigo Pinheiro foi chamado depois de Dinis Rodrigues, que participou no estágio no Algarve, ter sido devolvido aos "bês".