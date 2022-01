Rodrigo Pinheiro e João Mendes chamados no regresso do FC Porto aos treinos

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Laterais da equipa B trabalham com Sérgio Conceição, um dia depois do triunfo em Vizela

O FC Porto retomou os treinos na tarde desta quinta-feira com as presenças de Rodrigo Pinheiro e João Mendes, laterais da equipa B que já tinham trabalhado às ordens de Sérgio Conceição.

Rodrigo, lateral-direito, integrara parte da preparação para o jogo com o Estoril, enquanto João, lateral-esquerdo, esteve em todos os treinos da equipa A desde a semana passada.

Após a saída de Tecatito Corona, que partiu esta tarde para Sevilha, o técnico dos dragões não tem qualquer lateral-direito no plantel principal, sendo que o mexicano fora adaptado à posição em 2018/19.

De resto, Nanu foi emprestado ao Dallas, enquanto João Mário e Manafá estão lesionados. O primeiro, que hoje realizou apenas tratamento, tem a esperança de voltar no final deste mês, enquanto Wilson está ainda no início de um longo processo de recuperação.

Rodrigo Pinheiro pode ser uma solução à direita, enquanto João Mendes acompanhou Wendell no papel de lateral-esquerdo.

De resto, Pepe e Marcano mantiveram o regime de tratamento e trabalho de ginásio.

