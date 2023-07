Rodrigo Pinheiro e a estreia no Estádio do Dragão: "Desde sempre sonhei com este dia..."

Rodrigo Pinheiro estreou-se pela equipa principal do FC Porto e no Estádio do Dragão

Lateral-direito estreou-se pela equipa principal do FC Porto e no Estádio do Dragão.

Rodrigo Pinheiro estreou-se pela equipa principal do FC Porto e logo no Estádio do Dragão, no sábado, no empate (1-1) com o Rayo Vallecano, no jogo de apresentação dos dragões aos adeptos.

O lateral-direito, 20 anos, assinalou o momento com uma mensagem nas redes sociais. "Desde sempre que sonhei com este dia, e que especial que foi. Que honra poder estrear-me no Estádio do Dragão e sentir a energia e o calor dos adeptos. Eternos por direito", pode ler-se no Instagram.

Rodrigo Pinheiro foi chamado por Conceição aos treinos do plantel principal, como O JOGO online avançou, e estreou-se no Dragão, fazendo 23 minutos com o Rayo Vallecano. Sem reforços externos para o lado direito da defesa, Rodrigo ganha uma oportunidade no plantel principal tendo, inclusive, sido incluído no plantel oficial no site do FC Porto, com o número 72.