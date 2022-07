Rodrigo Moreira, jovem do FC Porto, teve alta médica após duas semanas internado

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Avançado de 15 anos sofreu traumatismo crânio-encefálico no dia 26 de junho, durante um encontro com o V. Guimarães

O avançado dos sub-15 do FC Porto Rodrigo Moreira que foi hospitalizado após sofrer um traumatismo crânio-encefálico no jogo com o V. Guimarães, teve alta médica após duas semanas de internamento.

Durante este período no hospital, Rodrigo Moreira realizou tratamento e reabilitação neurológica. O jovem atleta vai prosseguir a reabilitação com o departamento médico do FC Porto e ainda não há uma data prevista para retomar a prática desportiva.

Na partida antes mencionada, disputada a 26 de junho, Rodrigo Moreira foi atingido com uma bola na cabeça e teve de ser assistido imediatamente, ao cair inanimado no relvado.