A reação de Rodrigo Mora depois de fazer história no futebol português

Extremo do FC Porto é o mais jovem de sempre a jogar nos campeonatos profissionais em Portugal.

Com apenas 15 anos, oito meses e 10 dias, Rodrigo Mora, avançado do FC Porto, tornou-se o mais jovem de sempre a atuar nos campeonatos profissionais em Portugal, depois de entrar nos minutos finais do encontro da equipa B dos dragões com o Tondela, que terminou empatado a um golo.

"Quero agradecer ao FC Porto por ter confiado em mim e ter-me ajudado. Agradecer também à minha família e companheiros. Agora espero continuar a jogar e a ganhar, seja onde for", afirmou o jovem promessa, em declarações reproduzidas pelo FC Porto.

Rodrigo Mora é um extremo esquerdo que começou no Custóias, em Matosinhos, na época 2015/16, e ingressou no FC Porto na temporada seguinte, tendo prosseguido aí a sua formação futebolística.