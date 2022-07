Rodrigo Costa assina um contrato de formação com o FC Porto

Vínculo é válido até ao ano de 2025. Cláusula de rescisão no valor de três milhões de euros

Rodrigo Costa assinou um contrato de formação com o FC Porto para os próximos três anos. O jovem defesa fica seguro na Invicta até 2025.

O Jogo sabe que o jogador fica amarrado por uma cláusula de rescisão de três milhões de euros.

Atualmente com 14 anos, Rodrigo Costa está na formação do FC Porto desde 2018, quando saiu do Padroense.