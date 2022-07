Rodrigo Conceição partilha fotografia com Francisco: "Juntos"

Num story do Instagram, Rodrigo Conceição partilhou uma fotografia em que aparece ao lado do irmão Francisco, que está a caminho do Ajax.

Numa altura de grandes mudanças para o irmão Francisco - que está a caminho do Ajax e vai deixar o FC Porto, onde fez grande parte da formação e subiu à equipa principal -, Rodrigo Conceição deixou, publicamente, uma mensagem de apoio ao extremo.

"Juntos", escreveu o lateral-direito, acompanhando com o emoji de um coração, a "legendar" uma fotografia dos dois.

Os dois jogadores partilharam balneário na equipa B dos dragões, mas não se cruzaram na formação principal azul e branca (exceto na pré-temporada).