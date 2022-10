Rodrigo Conceição mais uma vez titular no FC Porto: "Se a equipa está bem..."

Declarações de Rodrigo Conceição, lateral do FC Porto, depois do triunfo por 2-0 no Algarve, contra o Portimonense.

O triunfo: "Uma grande vitória, um adversário muito difícil aqui. [O Portimonense] tem uma grande equipa, tem vindo a mostrar isso desde o início do campeonato. Tivemos de dar o nosso máximo para passar aqui."

Marcar cedo foi importante: "Sim, sabíamos que tínhamos de entrar no máximo, quanto mais cedo marcássemos, mais cedo ficávamos tranquilos. Continuámos no máximo, chegámos ao segundo golo e tranquilizámos."

Exibição individual: "Se a equipa está bem, eu acabo por estar bem. Os companheiros têm sido impecáveis e eu tenho contribuído para isso também."

Mais três pontos: "Todos os jogos são importantes, este era o mais importante porque era o seguinte. Agora temos de ganhar ao Bayer [para a Champions]."