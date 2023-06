Rodrigo Conceição e a vitória na Taça: "Contra tudo e contra todos"

Declarações do jogador do FC Porto, no final do encontro com o Braga (2-0), referente à final da Taça de Portugal

Trajeto e vitória na Taça: "Foi um trajeto complicado, mas, com esta equipa, este grupo, estes adeptos, contra tudo e contra todos, conseguimos. A equipa fez um grande jogo e mereceu a vitória."

Primeira Taça de Portugal: "Incrível. É único, uma sensação única, não consigo explicar."

Agradecimento aos adeptos: "São os adeptos que fazem o clube e nós temos os melhores do mundo."

Felicidade: "Agradeço por tudo este ano, por estar neste clube. Sou um privilegiado e sou mesmo muito feliz."