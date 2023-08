Rodrigo Conceição despede-se do FC Porto: "Sensação de dever cumprido"

Jovem lateral terminou contrato com os dragões.

Rodrigo Conceição, que terminou contrato com o FC Porto, deixou esta quarta-feira uma mensagem nas redes sociais, despedindo-se do clube azul e branco.

"Chegou a hora de me despedir, de começar uma nova página depois de um capítulo que mais pareceu um sonho. Foram tantas etapas cumpridas, objetivos atingidos. Conquistámos títulos, festejámos golos e vitórias. Estreei-me na Liga dos Campeões, joguei com jogadores incríveis, mas, mais que tudo, pude fazer o que amo perante o melhor público do mundo. Não há palavras para descrever a sensação de jogar no Dragão, de pisar o relvado que vi tantas e tantas vezes o meu próprio pai percorrer", pode ler-se.



"Saio com a sensação de dever cumprido, mas com a certeza de que posso dar mais e melhor. Não é certamente um adeus, mas sim um sentido até já!", completou.

Rodrigo Conceição, lateral-direito de 23 anos, fez 25 jogos pelos dragões na época passada. Passou pela formação do Benfica, integrou depois a equipa B do FC Porto e esteve cedido ao Moreirense.