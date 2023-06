Rodrigo Conceição em período de reflexão: a mensagem e a imagem com a família

Está em final de contrato com o FC Porto.

Rodrigo Conceição, jogador do FC Porto, publicou esta quarta-feira uma imagem nas redes sociais, tirada depois da conquista da Taça de Portugal, frente ao Braga, na qual surge com o troféu e ao lado da família.

"O Porto é o orgulho da nossa nação. É a minha alegria fazer de ti campeão...", escreveu o jogador de 23 anos, filho do treinador dos dragões.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rodrigo Conceição (@rodrigo_conceicao7)

Conforme O JOGO já deu conta, este é um período de reflexão para Rodrigo Conceição sobre o futuro. O contrato do lateral termina no fim deste mês e, apesar de terem existido algumas conversas com os responsáveis da SAD no sentido de o prolongar, o facto de a determinada altura Sérgio Conceição ter pedido a todos os jogadores foco total na reta final da época levou ao adiamento da decisão.

Entretanto, ao que O JOGO apurou, foram surgindo diversas hipóteses para o internacional sub-21 português dar continuidade à carreira no exterior, pelo que a separação até poderá ocorrer com o currículo recheado por três títulos: a Supertaça Cândido de Oliveira, a Taça da Liga e a Taça de Portugal.

Rodrigo chegou ao FC Porto em 2020/21, proveniente do Benfica, para numa primeira fase representar a equipa B. Após uma cedência ao Moreirense em 2021/22, o defesa integrou o plantel principal dos dragões em 2022/23, fechando a temporada com 25 jogos realizados: 16 na I Liga, quatro na Taça da Liga, três na Taça de Portugal e dois na Champions. A estes juntaram-se nove na II Liga pelos "bês", nos quais somou três assistências.