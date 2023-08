Médio que vai reforçar o FC Porto jogava no Boca Juniors, grande rival do River Plate, mas isso não impediu um jovem adepto dos Millonarios de pedir uma fotografia.

Alan Varela viaja esta segunda-feira para Portugal e no aeroporto, em Buenos Aires, cruzou-se com um jovem adepto do River Plate que lhe pediu uma fotografia, apesar de o médio argentino jogar até então no Boca Juniors, o maior rival do River.

O próximo reforço do FC Porto acedeu ao pedido.