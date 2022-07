Riqui Puig foi oferecido, mas FC Porto não está interessado

Médio não conta para a nova temporada do Barcelona, mas vinda para o Estádio do Dragão está colocada de parte pela estrutura portista

Riqui Puig, que não entra nas contas do Barcelona para a nova temporada, foi colocado na órbita do FC Porto, que, segundo a imprensa espanhola, terá deixado uma proposta pelo jogador.

De acordo com o Sport, os dragões pretenderiam contar com o jovem médio por empréstimo, mas, antes de sair, Puig teria de resolver a sua situação contratual, uma vez que o Barcelona não quer ceder antes de renovar um vínculo que acaba já no próximo ano.

De acordo com as informações recolhidas por O JOGO, o jogador foi, na verdade, oferecido ao FC Porto, não tendo o clube portista manifestado interesse na sua aquisição.

Recorde-se que, num passado relativamente recente, o jogador foi também associado ao Benfica.