Rio admite nova candidatura e garante a O JOGO: "Vamos estar atentos a esta Direção"

Pinto da Costa foi eleito para o 15.º mandato consecutivo como presidente do FC Porto, com 68,65% dos votos e renovou o seu mandato presidencial por mais quatro anos, ao recolher mais votos do que José Fernando Rio, que obteve 26,44%, e do que Nuno Lobo, com 4,90%. Rio admite avançar novamente no futuro, conforme destaca em declarações a O JOGO.

Que análise faz dos resultados finais?

"Entrámos nesta luta para vencer. No entanto, sabemos que do outro lado está um presidente que há 38 anos consecutivo lidera esta grande clube e, portanto, há um poder instalado, hábitos acomodados... Sabíamos que ia ser uma luta muito difícil. Tivemos 26,4 por cento dos votos, ou seja, mais de duas mil pessoas a votar em nós. Jorge Nuno Pinto da Costa já venceu eleições com menos votos do que aqueles que a minha lista hoje teve. Portanto, hoje é um dia histórico para o FC Porto, porque, além de terem existido várias candidaturas a proporem alternativas à atual Direção, houve uma adesão em massa dos sócios e dessa adesão resultou que uma lista, a minha, tenha recolhido mais de 25 por cento. Jorge Nuno Pinto da Costa ficou abaixo da faixa dos 70% dos votos, uma coisa nunca vista. Iniciámos um processo e vamos agora continuar a lutar pelos superiores interesses do FC Porto. Esse é o nosso objetivo".

O que é que isso significa?

"Significa que vamos estar atentos ao que esta Direção está a fazer e se ela vai cumprir o seu programa, porque nesta última semana assistimos a um rol de promessas de Jorge Nuno Pinto da Costa e agora vamos verificar se elas se vão concretizar ou não. Mas, independentemente disso, o nosso projeto mereceu a confiança de 25% dos sócios, ou seja, de todos os que não votaram em Pinto da Costa, 75% votaram em nós. Portanto, temos uma força muito grande atrás de nós e este processo já não pára. Os superiores interesses do FC Porto são a nossa luta."

Que postura adotará nos próximos quatro anos?

"Travámos um combate eleitoral que já terminou e longe de nós querermos dividir o FC Porto. Não. Sabemos que o FC Porto unido é muito mais forte e terá muito mais sucesso quanto mais unido estiver. Agora, tenho de responder perante os sócios que me deram a sua confiança. Portanto, sempre que achara que os superiores interesses do FC Porto estão em causa, vou intervir"

A percentagem que recolheu leva-o a ponderar avançar novamente dentro de quatro anos?

"Há um provérbio que diz que uma longa caminhada faz-se de passos pequenos. E este passo que demos hoje foi o primeiro rumo a uma nova candidatura".