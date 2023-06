Ricardo Pereira acima das possibilidades para o FC Porto

Lateral internacional português foi associado aos dragões, mas o salário que aufere é incomportável para o clube azul e branco.

Ricardo Pereira, lateral direito que o FC Porto vendeu ao Leicester por 22 milhões de euros em 2018 foi ontem colocado na rota dos dragões. De acordo com a TSF, o internacional português estaria a ser equacionado pela SAD para regressar ao Dragão na sequência da descida de divisão do emblema inglês com quem tem contrato até junho de 2026. E esse é um dos obstáculos ao eventual negócio.

O outro, não menos importante, o salário que Ricardo aufere e que ronda os 4,8 milhões de euros anuais. Um valor absolutamente incomportável para os portistas.