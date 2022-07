Ricardo Horta não entra nos planos do FC Porto

António Salvador garantiu que o FC Porto "já sabe" o preço do extremo, mas a SAD tem outras prioridades no mercado. Alegado interesse dos dragões no internacional português não foi negado pelo presidente do Braga, que sublinhou a vontade de manter o jogador. Trato negocial de Pinto da Costa mereceu elogios.

O nome de Ricardo Horta esteve na terça-feira na ordem do dia depois de, em resposta a uma questão sobre o alegado interesse do FC Porto, António Salvador ter referido que os dragões já estavam a par do preço do extremo.

O JOGO sabe, porém, que o internacional português do Braga não faz parte dos planos azuis e brancos para a nova época, uma vez que, nesta altura, as prioridades da SAD no mercado são outras. Mas vamos por partes.