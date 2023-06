Ricardo Costa no papel de treinador: "Primeiro dou-lhes o berro e eles ficam em estado de choque..."

Excertos da entrevista de Ricardo Costa a Maniche no programa "Hora dos Craques", do Porto Canal

Desafios nos sub-17: "Quando aceitei este desafio, com o falecido Fernando Gomes - até me custa falar - foi aceite porque quis começar numa equipa competitiva em que pudesse aportar todo o conhecimento que adquiri. Na minha carreira tive grandes treinadores, aprendi demasiado e nunca quis guardar tudo para mim, quis passar para os meus colegas, para os meus jogadores e para a minha equipa técnica. Estes miúdos foram um grande desafio para mim. No início, estava de pé atrás, era o início. A minha sorte é ter um filho com a idade deles e jogar num rival [Boavista]. Deixa-me mais à vontade para alguns pormenores de vivência diária e vésperas de jogos importantes."

Métodos de trabalho: "As vivências que tivemos é o que passo para eles. Não há problema em falhares, falha, mas eu estou aqui para te corrigir e tentar ajudar. Vê esta variante, esta tomada de decisão. Será melhor? Repete. Fazias o mesmo? Primeiro dou-lhe o berro, alerto e eles ficam em estado de choque [risos], mas depois tento dosear. Paro, vou ter com eles, dou-lhes soluções e mostro o porquê da má decisão e eles entendem que afinal o mister tem razão."

Trabalho extra para os miúdos e a exigência de Sérgio no horizonte: "No FC Porto temos uma área de desenvolvimento individual que é muito importante. No pós-treino, por setores, fazemos um trabalho em que vamos ao pormenor, fazê-los acreditar que, se melhorarem determinados aspetos, vão ter êxito. Praticando, insistência. Na formação custa e demora, eles vão assimilando. Têm de saber que a exigência lá em cima com o mister Sérgio tem de ser igual a estar comigo. Sabem que vão ter de correr muito mais lá em cima, que o Sérgio os vai chamar mais à atenção. Estou a prepará-los para que eles, quando chegarem lá, estarem adaptados e saberem que é normal."

Ganhar títulos na formação ou formar jogadores? "Acredito que se formarmos muito bem teremos mais possibilidades de sermos campeões. Mas acho que a formação tem de ser atirada para formar atletas para a equipa principal. Teres vencedores e campeões começa no treino. Não vou perder esta pelada, não vou perder este duelo, não vou perder este jogo...".