Ricardo Carvalho fala da "agressividade" de Pepe: "Dentro de campo, transforma-se"

Ricardo Carvalho e Pepe formaram dupla no eixo da defesa no Real Madrid e na Seleção.

A FourFourTwo recolheu perguntas de internautas que seguem a revista e entrevistou Ricardo Carvalho, antigo defesa-central do FC Porto, do Real Madrid e da Seleção portuguesa, entre outros. Uma das questões foi sobre Pepe, com quem o jogador natural de Amarante partilhou balneário.

"O Pepe é mesmo uma pessoa agradável fora de campo? O que é que lhe acontece dentro das quatro linhas?". Esta foi a pergunta e Ricardo Carvalho respondeu desta forma:

"Eu acho que ele precisa da agressividade para ser o grande jogador que é. No fundo, todos precisamos daquela vontade que ele tem em campo e depois, se passa a linha ou não, cabe às pessoas julgar. Fora do campo, o Pepe é uma pessoa tranquila, que não fala muito. Dentro de campo, transforma-se, porque faz parte do que ele é. Estamos tão concentrados durante os jogos que aqui e ali podemos passar a linha, mas isso não significa que seja de propósito", atirou o campeão europeu por Portugal, em 2016.