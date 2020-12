Revolução no onze do FC Porto: estreias na Champions e mais para conferir

Sérgio Conceição mudou um total de oito peças em relação ao jogo com o Tondela.

Revolução no onze do FC Porto para o jogo desta quarta-feira na Grécia, frente ao Olympiacos, na sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Já com o apuramento para os oitavos de final no bolso dos dragões, Sérgio Conceição efetuou um total de oito alterações na equipa inicial em relação à partida com o Tondela. Da partida com os beirões, mantêm-se apenas os nomes de Mbemba, Zaidu e Otávio.

As "caras novas" são Diogo Costa, Nanu, Diogo Leite, Romário Baró, Grujic, João Mário, Felipe Anderson e Toni Martínez. No caso do guarda-redes e do avançado espanhol, trata-se de estreias absolutas na Champions. Já João Mário fará o primeiro encontro como titular na equipa principal do FC Porto, enquanto Felipe Anderson, cedido pelo West Ham, vai disputar os primeiros minutos na presente edição da competição.

Confira o onze do FC Porto:

Diogo Costa; Nanu, Diogo Leite, Mbemba e Zaidu; Grujic,​​​​​​Romário Baró e Otávio; João Mário, Toni Martínez e​​​​​​ Felipe Anderson.

Suplentes do FC Porto: Marchesín, Sarr, Manafá, Uribe, Loum, Fábio Vieira, Nakajima, Corona, Luis Díaz, Taremi e Evanilson.