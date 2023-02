Revista de imprensa: "marcador não reflete perdidas do FC Porto", "equilíbrio" e "vitória suada"

Leia o que se diz na imprensa internacional a respeito do Inter-FC Porto (1-0), de quarta-feira, relativo à primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

La Gazzetta dello Sport (Itália): Lukaku dobra dragão

O Inter venceu com um golo de Lukaku, o avançado tão esperado e azarado na primeira parte da época. A quatro minutos do fim, foi um remate do belga que dobrou um FC Porto reduzido a dez.

Marca (Espanha): Encontro equilibrado

Teve que ser Lukaku. O belga estava a ter uma temporada muito discreta e apareceu num dos jogos mais importantes. O encontro foi muito equilibrado. Diogo Costa e Onana foram os melhores.

L'Équipe (França): Está tudo por decidir

Salvo por Lukaku, o Inter venceu o FC Porto e assumiu uma ligeira vantagem. Otávio falha a segunda mão, onde está tudo por decidir. O marcador não reflete as ocasiões perdidas pelo FC Porto.

Lance!Net (Brasil): Triunfo SUADO

Vitória suada! Com um a mais, o Inter intensificou a pressão. Aos 40", Lukaku subiu bonito, cabeceou ao poste e a bola voltou para ele. Desta vez, não perdoou, para, enfim, anotar o único golo.

ESPN: Esperança nerazzurra

Otávio foi expulso a 12" do fim e Lukaku aproveitou ao máximo para aumentar a esperança do Inter em seguir para os quartos de final da principal competição pela primeira vez em 12 anos.