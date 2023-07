Revisão dos estatutos do FC Porto foi aprovada

Estádio do Dragão, casa do FC Porto

Conselho Superior deu parecer positivo à proposta, que agora terá de receber aval dos sócios em Assembleia Geral

O Conselho Superior do FC Porto esteve na quarta-feira reunido para analisar a proposta de revisão dos estatutos do clube elaborada pelo grupo de trabalho nomeado para o efeito, tendo as alterações sido aprovadas na globalidade. A revisão será posteriormente avaliada em Assembleia Geral e, em caso de aprovação, passará a ter efeito prático.

A ideia do órgão passa por modernizar os estatutos dos dragões e, como O JOGO deu conta ao longo desta semana, abrange pontos como a data do ato eleitoral - passa a poder acontecer até junho - e a instalação de secções de voto noutros pontos do país, para lá do Estádio do Dragão e do Dragão Arena.

A proposta aprovada na quarta-feira obrigará também a que o clube tenha sempre mais de metade do capital social das sociedades constituídas ou por constituir.