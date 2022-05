Médio vai continuar no FC Porto

No último dia em que o podia fazer, o FC Porto exerceu a a opção de compra do passe de Stephen Eustáquio (3,5 milhões de euros), assegurando junto do Paços de Ferreira a contratação em definitivo do médio.

O internacional canadiano, forte candidato a uma presença no Mundial de 2022, passa a ficar ligado ao FC Porto até junho de 2027.

Stephen Eustáquio cumpriu a segunda metade da temporada de 2021/22 no FC Porto, por empréstimo do Paços de Ferreira, tendo participado em 11 jogos.