Wendell aplica reviravolta no marcador e coloca FC Porto em vantagem! Pepê recebeu bola no flanco direito, combinou com Eustáquio e entregou-a no lateral esquerdo, que apareceu à entrada da área e rematou para golo

