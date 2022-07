Revelado mais um encontro particular do FC Porto na pré-época

V. Guimarães desloca-se ao Olival no dia 16 de julho, informou o clube minhoto.

Foi este domingo revelado mais um teste de pré-temporada do FC Porto. O V. Guimarães, através de uma notícia colocada no site oficial, que dá conta do jogo à porta aberta com o Trofense, informou que tem um encontro marcado com os dragões no dia 16 de julho, no Olival, à porta fechada.

Recorde-se que o duelo com o Portimonense, no Algarve, a 14 deste mês, era o único jogo de preparação do FC Porto até agora conhecido.

O plantel de Conceição regressou ao trabalho na passada sexta-feira e neste domingo goza folga.