Reunião em abril: Roma discute Sérgio Oliveira com Jorge Mendes

Exibições do médio levam os "giallorossi" a avançar para a compra definitiva do passe, garante a Imprensa transalpina.

Sérgio Oliveira deverá fazer parte dos planos da Roma para a próxima temporada, numa etapa que já era previsível em janeiro e que ganhou força entretanto. De acordo com a Imprensa italiana, o clube de Tiago Pinto e José Mourinho vai avançar para a contratação definitiva do médio ainda pertencente aos quadros do FC Porto, acionando a cláusula de 13 milhões de euros.

No início de abril, de acordo com as mesmas notícias, Jorge Mendes, empresário do jogador, vai reunir-se com a Roma para acelerar o processo, mas já no mercado de inverno ficara em cima da mesa a possibilidade de ser assinado um contrato de três ou quatro temporadas - será um dos aspetos a definir em breve. Não obstante, o valor global do negócio poderá ser mais elevado do que os valores referidos, dependendo da concretização de objetivos individuais e coletivos. A taxa de empréstimo de 1 M€ paga pela Roma em janeiro pode chegar a 1,5 M€, enquanto os 13 M€ da cláusula de compra atingiriam aos 20 M€ na melhor das hipóteses.

Reforço muito desejado por José Mourinho, Sérgio Oliveira agarrou de imediato a titularidade nos "giallorossi". Nos 11 encontros que disputou, só por uma vez não alinhou de início, além de ter assinado três golos e duas assistências.