Reunião dos miúdos com o primeiro mestre: "Será nostálgico e gratificante"

FC Porto-Santa Clara será palco do reencontro de Diogo Costa, João Mário, Vitinha e Fábio Vieira com Mário Silva, técnico que os conduziu à conquista da Youth League, em 2018/19. Jogo de amanhã será o primeiro de Mário Silva no Dragão como treinador. Fernando Monteiro, antigo adjunto, antevê "alguma nostalgia", mas também um "sentimento de dever cumprido".

O Estádio do Dragão será, na segunda-feira, palco do reencontro de Diogo Costa, João Mário, Vitinha e Fábio Vieira - e ainda de Gonçalo Borges e Francisco Meixedo - com Mário Silva, o treinador que, ao leme dos Sub-19 do FC Porto, conduziu o quarteto à glória europeia, com a conquista da Youth League de 2018/19.

Volvidos quase três anos, os "meninos" são agora homens da confiança de Conceição e, além de uma dose de nostalgia, é de esperar que a reunião seja "gratificante" para o técnico do Santa Clara, que, como treinador, defronta pela primeira vez o clube que representou.