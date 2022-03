Gestão física do jovem saído da formação tem sido feita de forma cuidadosa após a recuperação da lesão sofrida no final de 2021. Nos últimos 13 jogos que realizou, só por uma vez cumpriu os 90 minutos.

O jogo com o Santa Clara, marcado para 4 de abril, será o tiro de partida para a reta final da época do FC Porto, que aponta à conquista de campeonato e Taça de Portugal, as duas competições que ainda disputa.