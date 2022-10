Adeptos do FC Porto

O FC Porto recebe o Benfica na sexta-feira, às 20h15, em jogo da 10.ª jornada da Liga Bwin.

O FC Porto informou esta segunda-feira que restam apenas mil bilhetes disponíveis para o clássico com o Benfica, referente à 10.ª jornada da Liga Bwin e que será disputado na sexta-feira, às 20h15, no Estádio do Dragão.

O Benfica, líder do campeonato com 25 pontos, poderá ser alcançado pelos dragões, segundos classificados com 22, em caso de vitória azul e branca.