Restam 3500 bilhetes para a receção do FC Porto ao Estoril

Estádio do Dragão, casa do FC Porto

Campeões nacionais recebem estorilistas no sábado (18h00), na última jornada da Liga Bwin.

Restam apenas 3500 bilhetes para a receção do FC Porto ao Estoril, jogo da 34.ª e última jornada, agendado para as 18h00 de sábado e que vai ficar marcado pelas festividades pela conquista da Liga Bwin e entrega do troféu de campeão nacional ao emblema azul e branco.

De recordar que os "dragões" se sagraram campeões nacionais no Estádio da Luz na penúltima jornada do campeonato, com um triunfo por 1-0 sobre o Benfica, tendo festejado no Estádio do Dragão com os adeptos.

As celebrações terão continuidade no sábado, a partir das 13h00, na Praça do Dragão, e prolongar-se-ão durante e após o jogo com o Estoril. De salientar que depois da partida, a comitiva portista deslocar-se-á aos Aliados e será recebida na Câmara Municipal do Porto.