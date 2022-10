"Ressaca pesada" e "filme de terror": a goleada do FC Porto vista lá fora

Confira o que escreveu a Imprensa internacional sobre a goleada do FC Porto na Bélgica, frente ao Club Brugge, em jogo da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Sporza: Dragão dá ressaca

"O FC Porto deu uma ressaca pesada ao Brugge. Depois de quatro noites de sonho na Liga dos Campeões, o campeão belga levou com um bumerangue na cara e foi obrigado a travar a fundo."

Voetbal24: filme de terror belga

"O que deveria ter sido a cereja no topo do bolo para o Brugge transformou-se num verdadeiro (e inesperado) filme de terror. Ao "duplo-penálti" falhado seguiu-se um castigo severo.

AS: FC Porto aperta Atleti

"O FC Porto goleou o Brugge na Bélgica e chegou aos nove pontos no Grupo B da Champions. Grandes exibições de Diogo Costa e Taremi deixaram o At. Madrid apertado."

UEFA.com: noite memorável

"Foi uma noite memorável para o FC Porto no Jan Breydelstadion, mas não saiu da Bélgica sem más notícias: David Carmo e Uribe foram admoestados e falham o jogo com o At. Madrid."

L'Équipe: diversão em Brugge

"Em Brugge, houve diversão para o FC Porto. Depois de terem sido goleados (0-4) no Dragão, os portistas quiseram vingar-se dos belgas e responderam com um resultado de igual volume."

Minuto 49: Michael Oliver assinala grande penalidade favorável ao Brugge, por falta de David Carmo sobre Mechelen. Minuto 50: Diogo Costa defende o penálti batido por Vanaken! Minuto 51: Árbitro manda repetir a marcação da grande penalidade por alegada invasão da área. Minuto 51: Grande defesa de Diogo Costa! Lang remata para a esquerda na marcação do penálti, o guarda-redes estica o braço esquerdo e trava o remate.