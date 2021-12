Rescindiu por salários em atraso, está livre e é apontado ao FC Porto

Jailson viu a aventura na China fracassar. Na Europa já jogou no Fenerbahçe.

Jailson é esta quinta-feira apontado no Brasil como alvo do FC Porto. Segundo escreve o "Globoesporte", os dragões já demonstraram o interesse em contar com o médio brasileiro de 26 anos, que ficou livre no mercado após rescindir com o Dalian Pro, da China, devido aos quatro meses de ordenados em atraso.

Jailson não joga desde novembro de 2020, depois de ter sido contrato em setembro desse ano ao Fenerbahçe, da Turquia. "Viajou para o Brasil após os play-offs da liga chinesa, mas encontrou problemas para voltar por conta da pandemia. Desde então, trabalha à parte para manter a forma", escreve o "Globoesporte".

O médio de características defensivas deu-se a conhecer no Grémio, do Brasil, tendo rumado em 2018/19 à Turquia, onde esteve durante duas épocas. A notícia adianta ainda que o Galatasaray, outro dos principais emblemas turcos, está igualmente interessado.