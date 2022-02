Representantes de Fábio Silva reclamam 4,6 milhões de euros ao FC Porto

A STV, empresa que representa Fábio Silva, interpôs uma ação a requerer o pagamento de 4,6 milhões de euros por parte dos dragões.

No portal Citius constam dois processos dos representantes do avançado português que se transferiu para o Wolverhampton em setembro de 2020, a troco de 40 milhões de euros. Em novembro de 2019, Fábio Silva renovou contrato com os azuis e brancos.

De recordar que já a 31 de dezembro de 2021, o futebolista avançou com uma ação contra o FC Porto no Tribunal do Trabalho do Porto - Juízo 2, reclamando uma verba de 253.342,47 euros.