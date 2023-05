Renovação no FC Porto: "Gosto muito do Pepê, mas a minha referência é o Taremi"

Leonardo Santos tem 16 anos e brilha na equipa de juvenis.

O FC Porto anunciou esta sexta-feira a renovação de contrato com Leonardo Santos, jovem avançado de 16 anos que leva 15 golos em 31 jogos ao serviço dos juvenis.

Dia especial: "É um dia especial para mim. Sempre quis jogar no FC Porto e este momento é algo de muito bom para mim."



Evolução: "Creio que o meu trajeto no FC Porto tem sido marcado por uma evolução. Tem tido aspetos bons e aspetos maus, mas um percurso é sempre assim. O meu objetivo é continuar a evoluir, pois quero sempre mais."



Golos: "Um ponta de lança está no jogo para marcar golos. É essencial para quem joga nessa posição."



Pepê e outra referência: "Gosto muito do Pepê pela qualidade que tem, mas a minha referência é o Mehdi Taremi, pois está sempre a marcar golos."



Futuro: "O meu objetivo é chegar à equipa principal e poder jogar na Champions."