Renovação do cartão de cidadão de Varandas foi prova contra Rui Cerqueira

Foi dado como provado que o diretor bateu numa mão do presidente leonino

Sérgio Conceição foi absolvido de todos as acusações, enquanto Vítor Baía, vice-presidente do FC Porto foi suspenso 25 dias, e Rui Cerqueira, diretor de imprensa, sancionado com 115 dias de afastamento.

O CD fundamentou a decisão mais pesada sobre Rui Cerqueira em vários pontos.

Foi dado como provado que o diretor portista bateu numa mão do presidente leonino, fazendo cair o telemóvel que este segurava, com o CD a elencar vários elementos de prova, como o pedido, por parte de Varandas, de renovação do cartão de cidadão que "se encontrava guardado na capa do telemóvel", entre outros.

Sérgio Conceição, por seu lado, foi absolvido, porque a prova produzida coloca-o próximo de Varandas, mas "não permite uma clara e inequívoca determinação do teor das palavras por si eventualmente proferidas".

Em 11 de fevereiro, o encontro FC Porto-Sporting, da 22.ª jornada da Liga Bwin, que terminou empatado 2-2, ficou ainda marcado por desacatos entre jogadores e elementos das duas equipas, com o árbitro a mostrar vários cartões vermelhos.

Um dia depois do jogo, o Sporting anunciou a intenção de apresentar uma queixa-crime contra Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, Vítor Baía, vice-presidente e administrador da SAD portista, e Rui Cerqueira, diretor de imprensa do clube, por "agressões verbais e tentativas de agressão física" ao presidente do clube, Frederico Varandas.

O FC Porto reagiu à intenção dos leões, negando as acusações feitas e desmentindo quaisquer agressões ao líder do clube de Alvalade.

Além das multas pessoais, também a SAD do FC Porto foi sancionada em coletivo, com uma coima de 16 320 euros.