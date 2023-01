Renovação de Pepe: entrar para a história é incentivo

Prolongamento do contrato daria ao capitão portista a hipótese de se tornar no jogador de campo mais velho de sempre a atuar na Liga dos Campeões.

A renovação de Pepe com o FC Porto regressou à ordem do dia sem que a situação se tenha alterado significativamente: as conversas entre as duas partes centram-se na possibilidade de a ligação ser esticada por mais uma época e a concretização do processo depende exclusivamente do central.

A forte ligação deste ao clube, bem como a convicção dos responsáveis portistas de que concluirá a carreira no Dragão, ignorando o alegado interesse dos sauditas do Al Nassr, faz com que não exista um prazo estipulado para colocar o preto no branco. Nem grande urgência.