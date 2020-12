Renovação de Fábio Vieira em curso no FC Porto

Jogador tem contrato por mais uma temporada e cláusula de 30 milhões

O FC Porto e Fábio Vieira estão ainda em negociações com vista à renovação do vínculo contratual do futebolista que tem sido aposta de Sérgio Conceição.

Nascido em 2000, peça fundamental em várias conquistas, especialmente a UEFA Youth League, promovido à equipa principal e com contrato até 2022, com cláusula de 30 milhões de euros, Fábio Vieira é outro dos produtos da formação do FC Porto que vai renovar.

O processo arrancou há algum tempo, como O JOGO deu conta em primeira mão, e está um pouco mais atrasado, mas vai concluir-se e o jogador também continuará ligado aos dragões.